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حارس ليفربول السابق يكشف كواليس ضم أليسون بفضله

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أليسون قدم موسم أول مميز مع الريدز

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف أليكساندر دوني، الحارس البرازيلي السابق لليفربول، عن الدور الذي لعبه في انضمام مواطنه أليسون بيكر للنادي.

بيكر تعملق في موسمه الأول في إنجلترا وقاد الريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

وقال دوني مع الموقع الرسمي لليفربول: "عندما رأيته يلعب اتصلت بمسوؤل حراسة المرمى في ليفربول ورشحته مباشرة".

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وأضاف: "شرحت له كيف هو لاعب موهوب وقريباً سيحرس مرمى البرازيل، منذ رؤيته مع إنترناسيونال وأدركت أنه يصلح للبريميرليج".

وختم: "برأيي هو الأفضل في العالم حالياً دون شك، سرعة تأقلمه مع البريميرليج والنجاح في إنجلترا تظهر ذلك، هو لاعب هاديء ومتكامل".

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وانتقل أليسون من روما إلى ليفربول في صفقة مشابهة للتي قام بها دوني في 2012.

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