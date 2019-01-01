مدرب أستون فيلا يهنيء لاعبي ليفربول رغم الخماسية

شباب ليفربول عانى وودع كأس كاراباو

أشاد دين سميث، مدرب أستون فيلا، بلاعبي ليفربول الشباب رغم فوز فريقه بخماسية نظيفة في لقاء الفريقين لحساب ربع نهائي كأس كاراباو الثلاثاء.

واضطر ليفربول لإشراك لاعبي تحت 23 عاماً نظراً لتواجد الفريق الأول بالدوحة للعب نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء أمام مونتيري.

وقال سميث مع "سكاي": "قلنا للاعبي ليفربول بعد المباراة أحسنتم واستمروا في العمل، أحب مشاهدة الشباب يلعبون، تقدمت في مسيرتي التدريبية بالعمل مع هؤلاء".

وأضاف: "كان رائعاً رؤيتهم يلعبون في ذلك المستوى، ولكن كان يجب أن يكون فريقي محترفاً أيضاً، كانت مباراة غريبة، ربما الأغرب لربع نهائي أي مسابقة كبرى".

وختم: "يملكون لاعبين أصحاب مهارات وفي بعض الفترات جعلوا لاعبي فريقي يعانون وصعبوا الأمور علينا".

كريتشلي: ليفربول كان رائعًا رغم الهزيمة بخماسية

وفي المقابل، كشف مدرب ليفربول نيل كريتشلي أن يورجن كلوب راسله بين الشوطين وطلب منه الاستمرار في نفس الأداء الشجاع رغم النتيجة العريضة في الشوط الأول وتقدم فيلا برباعية.

وتستكمل لقاءات ربع النهائي مساء الأربعاء بثلاث مباريات إضافية ستحدد أضلاع المربع الذهبي لكأس كاراباو.