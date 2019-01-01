ليفاندوفيسكي يطالب بايرن ميونيخ بضم سانيه

تعويضاً لرحيل الثنائي آرين روبن وفرانك ريبيري

طالب روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، ناديه بالتعاقد مع ليروى سانيه جناح مانشستر سيتي.

سانيه لم يظهر بالشكل المطلوب مع سيتي هذا الموسم، حيث جلس بشكل متكرر على دكة البدلاء مع المدرب بيب جوارديولا.

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بايرن ميونيخ يبحث عن تدعيمات بمركز الجناح بعد رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن، ويعتبر سانيه من أبرز الأسماء المرشحة.

وقال البولندي عن إمكانية التعاقد مع نجم سيتي:"لقد شاهدته أكثر من مرة وأعلم قدراته جيداً، هو لاعب يمكنه إفادة الفريق ومساعدتنا على التقدم خطوة للأمام".

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وأضاف:"سوق الانتقالات لم يبدأ حتى الآن، ومع ذلك نجحنا في التعاقد مع لاعبين، لازالت هناك العديد من الصفقات المتوقعة".

وكان بايرن قد نجح مؤخراً في التعاقد مع الثنائي بنجامين بافارد من شتوتجارت، ولوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد.