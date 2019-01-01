ليفاندوفيسكي قريب حسم مستقبله مع بايرين ميونخ واستبعاد ماندجوكيتش

المهاجم البولندي قريب من حسم التكهنات حول مستقبله مع بايرين ميونخ

فيسبوك تويتر بلال محمد

استبعد كارل هاينز رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرين ميونخ، تعاقد فريقه مع ماريو ماندجوكيتش لاعب يوفنتوس، مشيراً إلى أن ليفاندوفيسكي قد يمدد عقده مع الفريق.

وقال رومينيجيه في تصريحات لجريدة بليد الألمانية: "روبيرت يشعر بالراحة الشديدة معنا، الأمر قد لا ينتهي برحيله كما انتشرت الأخبار".

وتابع: "عندما تنظر إلى جسد ليفاندوفيسكي سترى أن هذا اللاعب يمكنه اللعب بسهولة لعدة مستويات قادمة وهو في قمة مستواه".

وواصل: "الفريق بحاجة إلى جناح آخر بعد خسارتنا للثنائي فرانك ريبيري وآريين روبين، ولكني لا أريد أن أعد الجمهور بأي شيء".

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ونفى الرئيس البافاري فكرة التعاقد مع لاعب الفريق السابق ماندجوكيتش، حيث قال: "لا يوجد أي مخططات في النادي لهذا الأمر".

وأشاد رومينيجيه، بالمدير الفني للفريق نيكو كوفاتش، بسبب صلابة الدفاع الذي يراه من أقوى خطوط الدفاع في القارة الأوروبية.