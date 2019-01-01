ليفاندوفيسكي: تعلمت الكثير من كلوب وسأكون مدين له طوال حياتي

روبرت ليفاندوفيسكي نجم فريق بايرن ميونخ يشيد بيورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قبل المواجهة المنتظرة بينهما في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ عن امتنانه لعمله مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأكد من خلالها أن كلوب قام بتعليمه العديد من الأمور.

وقال ليفاندوفيسكي: "على المستوى التكتيكي استفدت من يورجن كلوب في العديد من الأمور، لكن فوق كل شيء تعلمت منه الإيمان أنني يمكنني أن ألعب في أفضل المستويات".

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وأضاف: "لم أكن أعلم أنني لدي تلك الامكانيات ولم أكن أتمكن وقتها من رؤية إلى أين يمكنني الوصول بها من أماكن، لقد عنى ذلك الكثير بالنسبة لي".

وأكمل: "لقد كان مدربًا هامًا في مسيرتي التدريبية كلاعب كرة قدم، ويجب أن أكون شاكرًا له لما أنا عليه في الوقت الحالي، فهو شخص مذهل كما أنه مدرب رائع".

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واختتم تصريحاته: "دومًا ما كنا نتحدث معًا في العديد من الأمور، سواء في كرة القدم أو في المجالات الأخرى، لقد تعلمت منه الكثير للغاية".