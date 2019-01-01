ليفاندوفيسكي: بايرن ميونيخ يمتلك اللاعبين الأفضل

ليفاندوفيسكي يتحدث عن طموحات بايرن ميونيخ والمنضمين الجدد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم وهداف بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفيسكي إن الفريق البافاري بات يمتلك العديد من اللاعبين الأفضل وأصحاب القدرات الخاصة.

وكان بايرن ميونيخ كان قد تعاقد مع الثنائي فيليبي كوتينيو من برشلونة وإيفان بيريزيتش من إنتر على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وبانضمام نجمين إلى الخط الأمامي للفريق، بات الحديث الآن عن تراجع أدوار بعض اللاعبين، الأمر الذي نفاه ليفاندوفيسكي وتحدث عن حاجة الفريق للاعبين الجدد والقدامى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وحول ذلك، قالليفاندوفيسكي إن المنضمين الجدد إلى بايرن ميونيخ في مختلف المراكز سيفيدون الفريق بشكل كبير ويرفعون من مستوى طموحاته وقدرته على المنافسة.

وأضاف: "اللعب بجوار كوتينيو وبيريزيتش سيكون مميزًا بالطبع، هما لاعبان كبار وقادران على إضافة الكثير للفريق خلال المرحلة المقبلة"

وتابع: "سنلعب هذا الموسم من أجل التتويج بكل شيء، علينا مواصلة العمل من أجل اتحقيق التوازن بين المنافسة على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد تعاقد أيضًا مع كل من لوكاس هيرنانديز قادمًا من أتليتيكو مدريد، وبنيامين بافارد قادمًا من شتوتجارت.