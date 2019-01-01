ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام بالتسجيل المتتالي

هدف ليفاندوفسكي في الكلاسيكير يحطم به رقمين جديدين

سجل النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفًا جديدًا لبايرن ميونيخ في شباك بوروسيا دورتموند ليتقدم للفريق البافاري ويواصل تحطيمه للأرقام القياسية.

ووقف لاعبو بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند دقيقة حداد بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل الحارس روبيرت إنكة قبل انطلاق مواجهتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الألماني.

وبهذا الهدف، أصبح ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد الذي يسجل في كل مباريات الدوري وذلك فيما يخص الدوريات الخمسة الكبرى حتى الآن.

ليس ذلك فقط، بل أن ليفاندوفسكي قد سجل هدفه الخامس عشر في 11 مباراة فقط في الدوري الألماني، كأول لاعب يسجل في المباريات الـ 11 الأولى في البوندسيلجا.

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 15 هدفًا، يليه تشيرو إيمبوبيلي نجم لاتسيو الذي يتصدر هدافي الدوري الإيطالي برصيد 13 هدفًا.

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يذكر أن بايرن ميونيخ يلعب من أجل الفوز على بوروسيا دورتموند، حيث يحتل الفريق البافاري المركز الثالث في الوقت الحالي برصيد 18 نقطة.