ليفاندوفسكي يضغط على برشلونة .. اللاعب يرفض ارتداء قميص بايرن!

روبرت ليفاندوفسكي يرفض حتى التدرب مع بايرن ميونخ.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ يضغط على برشلونة من أجل تسريع عملية ضمه من صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ليفاندوفسكي طالب إدارة برشلونة بحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة ليفاندوفسكي في تسريع عملية النقل تأتي في ظل رفضه التام لإرتداء قميص بايرن ميونخ من جديد ولو حتى في التدريبات.

ويعود النادي البافاري للتدريبات من جديد حيث يخوض فترة الإعداد للموسم المقبل بداية من الـ 12 من شهر يوليو القادم.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه تشافي هيرنانديز ماتيو اليماني بتسريع عملية نقل ليفاندوفسكي لأنه يريده معه في الجولة التحضيرية للموسم الجديد والتي تبدأ في الـ 11 من يوليو.

وكان بايرن ميونخ قد غير موقفه من ناحية ليفاندوفسكي بعد أن كان الفريق يرفض رحيله بشكل كامل، وأصبح يفكر في الاستفادة منه ماديًا وطلب الحصول على 60 مليون يورو بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد قدم عرضًا يقارب الـ 40 مليون يورو بحسب ما أوضحت "آس"، ولا ينوي رفع قيمته كثيرًا في ظل الأزمات الإقتصادية التي تلاحقه.