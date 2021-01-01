ليفاندوفسكي يصدم جماهير بايرن ميونخ: لن ألعب مباراة الإياب أمام باريس!

نبأ تعيس للغاية..

أكد روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، غيابه عن مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وكان بايرن ميونخ قد تلقى هزيمة من بي آس جي ذهابًا بثلاثة أهداف لهدفين بأليانز آرينا وسط غياب ليفاندوفسكي ومعاناة بدت واضحة لكتيبة هانزي فليك هجوميًا.

الأمل كان يحدو جماهير البافاري أن يلحق ليفاندوفسكي بالإياب مما يُعزز آمالهم في العودة بالنتيجة، لكن البولندي فاجأ الجميع بتأكيده الغياب.

ليفا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت قال بعد المباراة "العودة الأسبوع المقبل؟ لا، من المبكر للغاية".

كما أضاف "سأفعل كل ما في وسعي للعودة إلى الملعب، ولكن فقط عندما أشعر أنني بحالة جيدة وآمنة حقًا".

وأتم "ليس شعورًا جيدًا أن أجلس في المنزل!".

صاحب الـ32 عامًا أصيب خلال تواجده مع منتخب بولندا في التوقف الدولي الأخير، وتقرر غيابه عن الملاعب مبدئيًا لمدة أربعة أسابيع.

تشوبو موتينج كان من خلف ليفا في هجوم بايرن وتمكن من إحراز هدف من ثنائية النادي الألماني، غير أن مهاجم دورتموند السابق ترك تأثيرًا كبيرًا واضحًا على كتيبة فليك.