ليفاندوفسكي يستعر من بايرن ميونخ .. هل يضغط البولندي من أجل برشلونة؟!

يستمر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تضييق الخناق على فريق بايرن ميونخ من أجل السماح له بالرحيل في الصيف.

جاء هذا عقب أن قام اللاعب بتغيير صورة حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" إلى صورة دون قميص بايرن ميونخ.

قبل ساعات كانت صورة الحساب وصورة الغلاف بقميص بايرن ميونخ، لكن هداف الدوري الألماني غير كليهما لصور بملابس عادية.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية.

وخرج عدة أشخاص من إدارة بايرن ميونخ ليؤكدوا إنهم لن يسمحوا لليفاندوفسكي بالرحيل بأي شكل من الأشكال قبل انتهاء عقده.

لكن اللاعب ووكيل أعماله بيني زاهافي أكدا في تصريحات صحفية على رغبته في الرحيل وتحقيق حلمه، وانتقدا إدارة النادي البافاري.

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن قام بتصرف مشابه لذلك الخاص بالصور عندما ظهر في احتفالات الفريق بالدوري الألماني بقميص بايرن ميونخ القديم الذي يحمل اللونين الأحمر والأزرق.