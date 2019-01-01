ليفاندوفسكي يحفر اسمه في تاريخ الدوري الألماني بوصوله للهدف رقم 200

المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي يصل لهدفه رقم 200 في البوندسليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أحرز المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفه رقم 200 في الدوري الألماني، بإحرازه الهدف الثاني لفريق بايرن ميونيخ في شباك ضيفه بوروسيا دورتموند، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أليانز أرينا في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

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اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا احتاج إلى 284 مباراة ليحرز هدفه رقم 200 في البوندسليجا، ليكون ثاني أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني يصل لهذا الإنجاز بعد المهاجم الأسطوري جيرد مولر الذي حقق هذا الإنجاز في 234 مباراة.

كما أن اللاعب البولندي هو أول لاعب أجنبي "غير ألماني" يحقق هذا الإنجاز في البوندسليجا.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي يلعب في صفوف فريق بايرن ميونيخ منذ فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند، الذي نجح في هز شباكه بالهدف رقم 200 له في البوندسليجا.