ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة أمام ملعب تدريبات برشلونة

اللاعب بحالة جيدة ومستعد للمباراة القادمة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي للسرقة أمام مركز تدريبات النادي.

وتعرض النجم البولندي لهذه السرقة بسبب محاولة "إرضاء الجمهور" كما ذكرت الصحف، وذلك يرجع إلى قراره بالتوقف عند بوابة النادي لأجل عشاق البلوجرانا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن ليفاندوفسكي كان ضحية عملية سرقة حيث سرقت منه "ساعة فاخرة" قبل أن يتم استعادتها.

كيف تمت عملية السرقة؟

بحسب تقرير سبورت فإن ليفاندوفسكي قد توقف أمام بوابة ملعب "سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر" للتدريبات من أجل الجماهير التي انتظرت وصوله.

واستغل شخصان هذه اللحظة لفتح باب الركاب في سيارة النجم البولندي وأخذ ساعة فاخرة كان يرتديها لاعب برشلونة على معصمه، وتقدر قيمة تلك الساعة بحوالي 75 ألف يورو.

ولكن السرقة لم تكتمل حيث أخفى المجرمون تلك الساعة تحت شجرة أثناء هروبهم من مكان الحادث، وتم القبض عليهم في النهاية، وبالتالي استعاد ليفاندوفسكي قطعته الثمينة.

هل أثر الحادث على ليفاندوفسكي؟

بحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ليفاندوفسكي في حالة ممتازة ولم يشعر بالقلق أو الخوف على الرغم من صعوبة الحادث.

ويتطلع المهاجم البولندي لمساعدة زملائه في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني حيث يواجه برشلونة فريق ريال سوسييداد يوم الأحد.

ويحاول ليفاندوفسكي تسجيل هدفه الرسمي الأول بقميص البلوجرانا بعد أن فشل الفريق الكتالوني في التسجيل في مرمى رايو فاييكانو بالجولة الأولى.