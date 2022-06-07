ليفاندوفسكي يتراجع: لا أريد صب الزيت على النار مع بايرن ميونخ!

كشف عن رغبته في التوصل لاتفاق مع ناديه

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على إيمانه بقدرته على التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ حول رحيله هذا الموسم.

وكان اللاعب قد خرج للحديث بشكل علني عن رغبته في الرحيل عن النادي الألماني، من أجل الانتقال لبرشلونة هذا الصيف.

ويأتي ذلك بعد فشل المحادثات مع بايرن حول توقيعه على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023.

وبعدما كانت الحدة هي السمة الرئيسية لحديث ليفاندوفسكي، ظهر صاحب الـ33 أكثر هدوءًا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن مستقبله؟

مهاجم بايرن ميونخ قال للصحيفة:"لا أريد المزيد من التصعيد وصب الزيت على النار، في عالم كرة القدم الصمت مهم".

وأضاف:"أتمنى الأفضل لبايرن ميونخ وليس لدي أدنى شك في أن إدارة النادي بأكملها تعتقد الأمر نفسه، لهذا السبب أنا أثق بقدرتنا على التوصل لاتفاق".

Robert Lewandowski is REALLY not happy with the treatment he's had at Bayern Munich 😳 pic.twitter.com/9GGuEdYUKN — GOAL (@goal) June 7, 2022

وتابع:"لقد حاولت دائمًا أن أبذل قصارى جهدي لأرقى إلى مستوى توقعات الفريق والجماهير، لذلك أشكر الجميع على دعمي، ولكن يجب التحلي بالصراحة تجاه وضعي الحالي لأكون منصفًا للجمهور".

لماذا يريد البولندي الرحيل عن بايرن؟

الدولي البولندي واصل حديثه قائلًا:"أنا لست شخصًا أنانيًا، لقد بذلت قصارى جهدي حتى لا أخيب أمل النادي والجماهير على مدار السنوات الثمانية الماضية".

وأوضح:"بعد كل هذه الفترة أشعر أن الوقت قد حان لخوض مرحلة جديدة، أبلغت النادي بقراري وقلت علنًا أنني اتخذت قرارًا بعدم تجديد عقدي".

وأنهى حديثه:"طلبت من الإدارة مغادرة النادي وأعتقد أنه أفضل حل، لرغبتي في أن تتاح لي الفرصة لخوض تحد جديد في مكان آخر لبضع سنوات وهذه أمنيتي، وأريد الآن تهدئة الموقف لعدم وجود أي عداء مع بايرن ميونخ".

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