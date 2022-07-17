ليفاندوفسكي: وقعت لبرشلونة للحصول على الألقاب، وهذا هو قراري الأصعب!

روبرت ليفاندوفسكي يتحدث عن مغامرته الجديدة.

أكد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي أن الانتقال لصفوف النادي الكتالوني كان هو القرار الأصعب في حياته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "بيلد"، وتطرق خلالها للحديث عن طموحه مع الفريق الجديد وحديثه مع المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وقال ليفاندوفسكي: "أردت أن ألعب في دوري آخر غير الألماني، القرار كان في غاية الصعوبة، لقد كان القرار الأصعب في حياتي، لكنني أردت أن استكشف بعض الأمور الجديدة رفقة عائلتي، نجلتي ستبدأ الدخول للمدرسة العام القادم، ولو لم أكن قد اتخذت تلك الخطوة الآن ربما لما أكن لأتخذها أبدًا، لقد كانت فرصة العمر".

وأضاف: "أعلم أنني سأكون في الـ 34 من عمري قريبًا لكنني أشعر بالقوة جسديًا وعقليًا، وبرشلونة يرى الأمر نفسه، لا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك لكن لا يجب أن تكون 2026 هي النهاية، أريد أن ألعب في أعلى المستويات لسنوات عديدة".

وأردف: "بعض الأمور تم التعامل معها بشكل ليس هو الأفضل، لكنها كانت ضرورية من أجل إتمام الصفقة، الآن الجميع سعيد".

وأكمل: "تحدثت مع تشيلسي وأخبرني أننا نستطيع تحقيق الكثير سويًا، لديه خطة واضحة لإعادة برشلونة على القمة من جديد، جئت إلى هنا لتحقيق الألقاب".

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي في برشلونة قيل أنه سيستر حتى 2026 وسيحصل من خلاله على راتب يصل إلى تسعة ملايين يورو في الموسم الواحد.