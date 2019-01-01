ليفاندوفسكي: هنري مثلي الأعلى وراموس هو أصعب من واجهت

روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني يؤكد أن سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد هو أصعب من واجه على الإطلاق وأن تيري هنري هو مثله الأعلى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم فريق بايرن ميونخ عن إعجابه الكبير بالنجم الإسباني سيرخيو راموس قائد دفاع ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليفاندوفسكي خلال حوار مع صحيفة "كيكر" وكشف من خلاله عن مثله الأعلى في الهجوم عبر التاريخ.

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وقال ليفاندوفسكي: "في دوري الأبطال راموس كان أصعب من واجهت، هو مدافع عظيم وليس فقط على المستوى الدفاعي لكن أيضًا عندما يمتلك الكرة بين أقدامه".

وأضاف: وفي الدوري الألماني هناك جيروم بواتينج وماتس هوملز، لقد كانت مواجهتهما دومًا تحدي كبير بالنسبة لي".

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وأكمل عن مثله الأعلى: "تيري هنري، لقد درست طريقة لعبة من أجل أن أقلده، وليس هو فقط، لقد كنت معجب كبير بأليساندرو دل بييرو".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي كان قد أحرز هدفه رقم 199 في الدوري الألماني يوم السبت الماضي أمام فرايبورج وأصبح على بعد هدف وحيد من هدفه الـ 200.