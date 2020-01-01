ليفاندوفسكي متفائل باللحاق بمواجهة بايرن ميونخ وهيرتا برلين

يسيطر التفاؤل على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، مع اقتراب استئناف مسابقة الدوري الألماني.

ويتطلع هداف الدوري الألماني، للمشاركة أمام هيرتا برلين، في أولى مباريات بايرن ميونخ الرسمية، في العام الجديد، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ الشهر الماضي.

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وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسأكون جاهزًا لمواجهة هيرتا برلين".

وخضع ليفاندوفسكي، لعملية جراحية في الفخذ الأيسر عقب مباراة فولفسبورج، بنهاية الدور الأول من البوندسليجا.

وتخلف صاحب الـ31 عامًا، عن معسكر بايرن الشتوي في قطر، من أجل التركيز على عميلة التعافي كي يكون جاهزًا في أسرع وقت.