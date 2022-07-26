ليفاندوفسكي: مباراة 8-2 أصبحت من الماضي!

أبرز تصريحات روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الجديد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي الودية.

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني الجديد أن الحديث عن فوز فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني على "البلوجرانا" بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا لن يكون مجديًا، وذلك أول مؤتمر صحفي له كلاعب في صفوف النادي الكالتوني.

المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه ليفاندوفسكي يأتي قبل مواجهة برشلونة ويوفنتوس الإيطالي، خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي يقضيها الفريقان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ليفاندوفسكي خلال المؤتمر الصحفي على سعادته الكبيرة بالاستقبال الذي تلقاه من زملائه الجدد، مشددًا على أنه يأمل أن يحقق العديد من البطولات مع برشلونة.

ماذا قال ليفاندوفسكي؟

في البداية تحدث ليفاندوفسكي عندما سئل عن فوز بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال: "يجب أن أقول إننا لم نتحدث عن الأمر، هذا في الماضي، من الأفضل ألا ننظر إلى الوراء، هذه هي الفكرة".

ما هو رأيه في فترة التحضير؟

وتطرق ليفاندوفسكي للحديث عن فترة التحضير للموسم الجديد مع برشلونة بقوله: "كل مباراة قبل الموسم مهمة بالنسبة لنا، للاستعداد جيدًا للموسم علينا أن نبذل قصارى جهدنا، لدينا عقلية الفوز، ونريد الفوز بكل شيء حتى المباريات الودية".

وأضاف: "اللاعبون يحاولون منذ اليوم الأول جعل الأمور أسهل بالنسبة لي، هذا كثير بالنسبة لي، يجب أن أتكيف مع الفريق".

وتابع: "الكل يساعدني في الأيام الأولى، لقد جئت لأبذل قصارى جهدي هنا".

ما هي طبيعة علاقته مع جوارديولا؟

وتحدث البولندي كذلك عن علاقته مع الإسباني بيب جوارديولا مدربه السابق في بايرن ميونخ، والمدرب التاريخي للنادي الكتالوني.

وقال: "لقد تحدثت معه كثيرًا عن التكتيكات، بعد ذلك من الأسهل التكيف مع أي نظام".

وأكمل: "لقد غير طريقتي في رؤية كرة القدم وفهمها، بالنسبة لي ليس من الصعب العثور على حلول على أرض الملعب لأنني كنت رائعًا".

وأردف: "بفضل جوارديولا، سيكون من الأسهل التكيف مع ما يطلبه تشافي".

هل يطمح لتحقيق دوري الأبطال مع برشلونة؟

وفي ختام تصريحاته، تحدث ليفاندوفسكي عن طموحه مع النادي الكتالوني، وإمكانية إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى "كامب نو" بعد غياب منذ 2015.

وقال: "إذا لعبت مع برشلونة، فأنت دائمًا تفكر في الفوز بالألقاب، لكن الأمور يجب أن تسير خطوة بخطوة، مع إمكاناتنا، يمكننا أن نقاتل هذا الموسم سيكون أفضل من سابقه".