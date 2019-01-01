ليفاندوفسكي: لم أكن أتخيل إحرازي لـ 200 هدف في البوندسليجا

مهاجم البافاري سعيد بإنجازه الشخصي وقيادة فريقه للفوز بالكلاسيكر

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ عن سعادته البالغة ببلوغه الهدف رقم 200 في تاريخ مشاركاته في البوندسليجا.

واحتاج اللاعب البولندي لهز شباك فريقه القديم بوروسيا دورتموند في المباراة التي انتهت بفوز البافاري بخماسية نظيفة في ملعب أليانز أرينا.

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وكان ليفاندوفسكي قد أحرز هدفين في المباراة التي قادت كتيبة المدرب نيكو كوفاتش لانتزاع الصدارة.

وقال اللاعب البالغ من العُمر 30 عامًا: "أنا سعيد للغاية بالأداء والفوز الذي حققناه اليوم، الجميع عمل بجد، ولم أكن أتخيل يومًا ما بأنني سأسجل 200 هدف بالدوري الألماني، ولكنني متأكد من أنني سأضيف القليل عليها".

وكان ليفاندوفسكي قد اختتم أهداف المباراة ليصل لهدفه رقم 101 في تاريخ مشاركاته بالبوندسليجا.

يذكر أن ليفاندوفسكي هو أول لاعب أجنبي "غير ألماني" يكسر حاجز الـ 200 هدف بالبوندسليجا.