ليفاندوفسكي يُقدم نصيحة "الميركاتو" لبايرن ميونيخ

مهاجم البافاري يتحدث عن فلسفته الخاصة في سوق الانتقالات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدأ بايرن ميونيخ دورة حياة جديدة الموسم القادم، من المتوقع أن يستعد لها خلال فترتي سوق الانتقالات القادمتين، الشتوية والصيفية.

وأعلن آرين روبين رحيله بالفعل عن الفريق البافاري نهاية الموسم، كما أن مغادرة الثنائي رافينيا وفرانك ريبيري قريبة جدًا، وربما يتبعهم عدد من اللاعبين من ديفيد ألابا وخاميس رودريجز.

وأجرى مهاجم الفريق "روبيرت ليفاندوفسكي" مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد قدم خلالها نصيحته لإدارة فريقه، إذ قال "أعتقد أن ضم لاعب أو اثنين من المستوى الممتاز يساعدنا أكثر من جلب 5 لاعبين من المستوى الجيد".

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أضاف صاحب الـ30 عامًا "إن رحل لاعب مثل روبين، فأنت لست بحاجة سوى لتعويضه بلاعب من المستوى الأول. نحتاج لاعبين يجعلوننا أفضل حقًا، يرفعون من جودتنا".

يُذكر أن المهاجم البولندي يعيش موسمًا رائعًا مع الفريق الألماني، إذ يتصدر قائمة هدافيه في كل البطولات بـ22 هدف، ويتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ8 أهداف، وقد أبدى منذ أيام رغبته إنهاء مسيرته في أليانز أرينا في ميونيخ.