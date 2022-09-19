ليفاندوفسكي: كنا نستحق الفوز على بايرن ميونخ والكرة الذهبية أقرب في برشلونة

البولندي مؤمن بقدرته على حصد الذهب في برشلونة.

أكد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي أن فريقه الكتالوني كان يستحق الفوز أو التعادل على الأقل ضد البافاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب البولندي، وتطرق خلالها للحديث عن فرصه للحصول على الكرة الذهبية مع برشلونة.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن لقاء بايرن ميونخ؟

وقال ليفاندوفسكي: "بكل تأكيد أردت أن نحقق الفوز على بايرن ميونخ، وأردت أيضًا أن أسجل الأهداف ضدهم".

وأضاف: "المواجهة ضد بايرن ميونخ كانت بمثابة الدرس بالنسبة لنا، قبل المباراة لم نتوقع أن نمكن من فرض طريقتنا وصناعة كل تلك الفرص".

وأردف: "تلك المباراة أظهرت لنا أننا نستطيع أن نسيطر ونخلق الفرص على المباريات المعقدة مثل تلك، بكل صراحة كنا نستحق الفوز أو على الأقل التعادل ضدهم".

ماذا قال ليفاندوفسكي عن الكرة الذهبية؟

وأكمل: "أعلم أن برشلونة هو الفريق الذي يملك لاعبوه أكبر عدد من الكرات الذهبية، أعتقد أن التواجد هنا يجعل الطريق إليها أقصر مما هو عليه الأمر في بايرن ميونخ".

وأنهى كلماته: "أشعر براحة كبيرة في برشلونة، ليس فقط بسبب النادي لكن بسبب الأجواء وكل من حولي من أشخاص، كل شيء هناك مميز".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد ثمانية أهداف بعد مرور ست جولات.