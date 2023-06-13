ليفاندوفسكي في خطر .. برشلونة يحسم التعاقد مع "لويس سواريز الجديد"

هل يخطف مركز النجم البولندي؟

اتفق نادي برشلونة الإسباني على إبرام صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع فيتور روكي مهاجم نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

برشلونة حاول افتتاح الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لكن النجم الأرجنتيني فضل التوجه إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، ليوجه النادي الكتالوني أنظاره نحو بعض الأهداف الأخرى.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن فيتور روكي المُلقب بـ"لويس سواريز الجديد" سيكون الصفقة الأولى لبرشلونة ومن المقرر انضمامه للفريق مقابل 40 مليون يورو.

ويطمح النادي في أن يكون صاحب الـ18 سنة أحد أهم النجوم في المستقبل القريب، ليحل بدلًا من البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب تقدمه في السن وبلوغه من العمر 35 سنة.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة بحاجة للتخلي عن 3 لاعبين من الفريق الأول من أجل الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع روكي وتسجيله للموسم الجديد.

يذكر أن النجم الشاب نجح في تسجيل 10 أهداف وقام بصناعة 5 في 25 مباراة لعبها مع باراناينسي خلال موسم 2022/2023.