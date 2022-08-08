ليفاندوفسكي يعلق على رحيله عن بايرن ميونخ وقرار الانضمام إلى برشلونة

أكد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الجديد سعادته بالانضمام إلى النادي الكتالوني هذا الصيف قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو.

ليفاندوفسكي سجل أول هدف بقميص برشلونة يوم أمس في مباراة كأس جوان جامبر، حيث ساهم البولندي الدولي في أربعة من أصل ستة أهداف لفريق تشافي.

برشلونة سحق ضيفه بوماس بسداسية دون رد في اللقاء الودي على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وبعد اللقاء أجرى ليفاندوفسكي حوار مطول مع شبكة قنوات "سبورت 1" البولندية.

الرحيل عن بايرن ميونخ

وقال ليفاندوفسكي عن مغادرة بايرن ميونخ: "أعلم أن هذا قد أضر بالكثير من المشجعين يمكنني أن أفهم ذلك والآن أعتذر فقط عن ذلك".

وأضاف: "في ذلك الوقت كان من المهم والضروري بالنسبة لي أن أوضح أنني مستعد للتغيير".

وواصل: في النهاية نحن جميعًا بشر بعد 12 عامًا في ألمانيا، كان من الواضح لي أن مرحلتي قد انتهت".

وأردف: "أردت توضيح ذلك وبالطبع لم يكن من السهل على بايرن أن يقبل البيع خلال هذه المرحلة لقد كان وضع صعب لجميع المعنيين وكان علينا أن نجد أفضل حل، كنت بحاجة إلى هذا التغيير، هذا الانتقال إلى بلد آخر، إلى ناد آخر أشعر كأنني طفل لديه لعبة جديدة".

وتابع: "شعرت بالغرابة في ذهابي إلى ملعب التدريب للمرة الأخيرة، النادي والمدينة يعنيان الكثير بالنسبة لي، ولدت ابنتاي في ميونخ وودعنا الجميع في المدينة الرياضية وفي الحضانة".

وقال اللاعب البولندي: "ما عشناه معًا كفريق واحد في ثماني سنوات، لا أحد يستطيع أن ينساه أو يفتقده، عندما أفكر في الأهداف الخمسة ضد فولفسبورج، فإن 41 هدفًا في البوندسليجا أو السداسية مع هانز فليك، ​​كانت تلك لحظات رائعة".

تقديمه أمام جماهير برشلونة

وقال ليفاندوفسكي: "لم أكن أتوقع الكثير من المشجعين لا يهم إذا كان لدي أكثر أو أقل من اللاعبين الآخرين الذين قدمهم برشلونة من قبل مثل رونالدينيو أو إبراهيموفيتش كانت هذه أوقاتًا أخرى، على أي حال إنه لأمر رائع جدًا عندما تواجه الكثير من الدعم المباشر إنه شيء يبقى إلى الأبد".

هتافات هلا مدريد

هتفت جماهير بايرن ميونخ في وجه ليفاندوفسكي بأسم ريال مدريد الغريم التقليدي لناديه الجديد.

وعلق البولندي: "نعم سمعت ذلك وضحكت، ولكن كان هناك أيضًا بعض الذين صاحوا بإسمي كان ذلك رائعًا حقًا في الأسابيع الأخيرة، قابلت أيضًا بعض المعجبين في الشارع الذين عبروا عن تفهمهم لوضعي وتمنوا لي كل الخير".

وأضاف: "كنت أرغب دائمًا في اللعب بالليجا كان ذلك واضحًا بالنسبة لي وعندما طرق برشلونة الباب هذه المرة، كان هو الخيار الوحيد بالنسبة لي كانت هناك عروض أخرى لكنهم لم يثيروا اهتمامي".

الكرة الذهبية

وقال المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا: "لقد قلت دائمًا أن نجاح فريقك يقودك نحو تلك الجوائز، لكن هذا ليس سبب رغبتي في الذهاب إلى إسبانيا".

وأتم: "كان أبي يشعر بالفخر والرضا للغاية لقد أخبرني دائمًا عندما كنت طفلاً أنه يعتقد أنه في يوم من الأيام يمكنني الوصول إلى أعلى مستوى، وقد منحني هذا الكثير من الحافز والأمل في تحقيق أحلامي، أفتقده ويحزنني أنه لم يكن قادرًا على عيش كل ذلك، سواء كان ذلك في دورتموند أو ميونخ أو الآن في برشلونة لكنني متأكد من أنه يجلس في الصف الأول وينظر إلي بفخر".