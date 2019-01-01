ليفاندوفسكي: راموس هو الأقوى على الإطلاق

ليفاندوفسكي يفضل سيرخيو راموس على الجميع

قال المهاجم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم وهداف بايرن ميونيخ إن سيرخيو راموس هو أقوى خصم ومدافع لعب ضده في مسيرته.

وكان ليفاندوفسكي قد واجه راموس في العديد من المرات، سوء بقميص بوروسيا دورتموند أو بايرن ميونيخ، حيث لعب الفريقان عددًا كبيرًا من المباريات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وحول مواجهة راموس، وصفها روبيرت ليفاندوفسكي بالصعبة والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز الإضافي للحصول على الحلول التي تحصل عليها بدرجة أقل جهدًا في الحالات العادية.

وأضاف: "سيرخيو راموس مدافع من طراز عظيم، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة فيما يتعلق بمركز قلب الدفاع، وعلى المستوى الشخصي كنت سعيد الحظ بمواجهته في العديد من المرات"

وتابع: "اللعب أمام لاعبين بجودة عالية كتلك يكون أكثر تطلبًا ولكنه يعطي قدرًا أكبر من المتعة التي تحصل عليها في كرة القدم، بالنسبة لي هو أقوى الخصوم الذين واجهتهم على الإطلاق"

وأردف: "في الوقت الحالي هو قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، لقد حقق الكثير من البطولات والأرقام القياسية، وأري أنه يستحق كل ذلك عن مجمل مسيرته"

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يذكر أن سيرخيو راموس كان أحد أهم عوامل تتويج فريقه ريال مدريد بألقابه الأربعة في دوري أبطال أوروبا أخر 6 سنوات.