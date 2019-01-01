ليفاندوفسكي: أردت أن أصبح مثل هنري

نجم أرسنال يتمتع بمكانة خاصة عند البولندي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عن قدوته في الطفولة كان الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة السابق.

ويقدم البولندي موسماً متميزاً مع بايرن ميونخ بوصوله لسبعة وعشرين هدفاً و11 تمريرة حاسمة حتى الآن في كل المسابقات.

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وقال ليفا مع "بي بي سي": "في طفولتي كنت أعشق تيري هنري وأتابعه، ليس فقط بسبب أهدافه ولكن بسبب الطريقة التي يساعد بها فريقه".

وأكمل: "قلت لنفسي لن أكون نفس اللاعب مثل هنري، ولكن سأحاول أن أتحصل على بعضاً من صفاته لأنني أيضاً أريد أن أكون ليفاندوفسكي".

وواصل مهاجم بايرن: "لم أصدق نفسي عندما قابلته للمرة الأولى، ثم أُصبت بالصدمة عندما طلب مني قميصي، هذا جعلني أتأكد أن الأحلام تصبح حقيقة".

ويلعب بايرن ميونخ مساء اليوم، السبت، أمام فولفسبورج بالبوندسليجا، وينتظره لقاء هام أمام ليفربول في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأربعاء المقبل.