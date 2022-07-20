ليفاندوفسكي: بايرن لا يحتاج لبديل لي وبرشلونة المكان المناسب للفوز!

النجم البولندي لا يرى أن بايرن يحتاج ليعوضه في المستقبل القريب

أصر روبرت ليفاندوفسكي على أن فريق بايرن ميونخ الألماني لن يضطر إلى إحضار بديل مباشر له بعد انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني.

وكان المهاجم البولندي قد انتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني بصفقة كبيرة بلغ قيمتها 45 مليون يورو بجانب وجود 5 ملايين كإضافات.

وتحدث نجم العملاق البافاري السابق، اليوم، حيث أوضح لجريدة "بيلد" الألمانية أن فريقه السابق لا يحتاج إلى مهاجم جديد لأنهم يمتلكوا بالفعل بعض المواهب الرائعة.

ماذا قال ليفاندوفسكي حول بايرن ميونخ؟

قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لموقع سبورت بيلد: "أعتقد أن بايرن لديه الكثير من اللاعبين الهجوميين الموهوبين لدرجة أنك لا تحتاج بالضرورة إلى مهاجم حقيقي".

وواصل: "هجوم بايرن رائع، يمكنهم إدارته بشكل جيد للغاية، حتى بدون بديل بالنسبة لي".

During his last training session in the kit of FC Bayern, Robert Lewandowski said goodbye to his teammates and some of the club's staff. — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 19, 2022

كما ذكر ليفاندوفسكي أسماء اللاعبين الذين يعتقد أنهم قادرون على مساعدة بايرن في سد الفراغ الذي خلفه رحيله.

حيث أضاف: "هناك كينجسلي كومان، ليروي ساني، توماس مولر، جمال موسيالا. اللاعبون مُنحوا المزيد من المسؤولية عن تسجيل الأهداف ويمكنهم النمو في هذا الدور".

ماذا عن برشلونة؟

تحدث النجم البولندي عن فريقه الجديد حيث أشار إلى وجود الجودة لدى النادي الكتالوني، كما أوضح أنه جاء إلى إسبانيا للعمل الجاد، وذلك عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديمه.

حيث أوضح: "هناك الكثير من الجودة في الفريق والكثير من الإمكانيات، أنا في نادٍ جيد، ولدينا الكثير من العمل للقيام به وأنا سعيد للغاية".

وواصل: "لقد خضت الدورات التدريبية القليلة الماضية مع زملائي في الفريق وأنا مستعد للعب في المباراة القادمة، آمل أن أتمكن من تسجيل الكثير من الأهداف، هذا هو التحدي".

واختتم: "في كرة القدم من المهم أن تكون لديك الإرادة للفوز وأعتقد أنني في أفضل مكان للقيام بذلك".