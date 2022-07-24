ليفاندوفسكي: أشعر أنني في برشلونة منذ أشهر

البولندي تأقلم سريعًا.

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الجديد عن سعادته بالفوز على ريال مدريد وديًا فجر الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليفاندوفسكي وأكد خلالها أنه يشعر أنه يتواجد في برشلونة منذ أشهر طويلة.

وقال ليفاندوفسكي: "بالرغم من أنها مجرد مباراة ودية إلا أن الكلاسيكو يبقى كلاسيكو، ودائمًا ما يكون صعبًا ومميزًا".

وأضاف: "نحن سعداء الجودة والقوة التي أظهرناها ونتطلع إلى المباراة المقبلة وإلى التدريبات القادمة، لأننا نشعر أن الأمور الإيجابية قادمة".

وأردف :"أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا ولكوني جزءًا من هذا الفريق، ولا أشعر أنني هنا مع برشلونة منذ أيام فقط، بل منذ شهور، وأحظى بالكثير من الدعم من زملائي والجميع".

وأكمل: "نفكر دائمًا في الفوز ولدينا تلك العقلية، ليس فقط في المباريات لكن في التدريبات أيضًا، يمكننا الآن المضي قدمًا وأن نفكر بأن هذا الموسم سيكون عظيمًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في المواجهة ضد ريال مدريد بهدف نظيف سجله الوافد الجديد رافينيا في الشوط الأول من المباراة.