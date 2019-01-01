ليشتشاينر: أرسنال عرض علي التجديد

الدولي السويسري لا يلعب كثيراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعرب ستيفان ليشتشاينر، لاعب سويسرا وأرسنال، عن رغبته في المشاركة بشكل أكثر استمرارية مع ناديه في الفترة المقبلة بعد ابتعاده عن التشكيل.

ولم يوجه مدرب أرسنال أوناي إيمري الدعوى للظهير السويسري للتواجد مع تشكيلة أرسنال في لقاءات بورنموث، توتنهام، ومانشستر يونايتد الأخيرة.

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( 🎥 : @ChampionsLeague )pic.twitter.com/UJw6kklqFU — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

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وقال ليشتشاينر في مؤتمر صحفي بمعكسر بلاده: "أنا في الخامسة والثلاثين وألعب مع نادي كبير وهذا يتحدث عني، نتحدث عن تجديد عقدي وهذا يحتاج موافقة الطرفين".

وأتبع: "يجب أن أكون أنا والنادي سعداء، أنا كذلك هناك ولكن أحتاج للعب بشكل أكبر قبل أمم أوروبا، إذا قال لي المدرب إنه لن يعتمد على خدماتي سأصاب بالقلق".

وكان ليشتشاينر قد انضم لأرسنال الصيف الماضي بعقد حر بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس، وينتهي ارتباطه بالنادي اللندني بحلول نهاية الموسم الجاري.