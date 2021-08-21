ليس يوفنتوس .. عرض إيطالي غير متوقع لضم بيانيتش

هل يوافق اللاعب على العرض الجديد؟

يفكر نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيانيتش انتقل إلى برشلونة قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية مع البرازيلي أرتور ميلو، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع المدرب رونالد كومان.

اللاعب يأتي على رأس قائمة النجوم المعروضين للبيع في برشلونة، وسط اهتمام سابق من يوفنتوس، حيث صرف النادي الإيطالي النظر عن ضمه بعد التعاقد مع مانويل لوكاتيلي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أشارت إلى أن فيورنتينا دخل في مفاوضات جدية مع برشلونة لضم بيانيتش هذا الصيف.

العقبة الأكبر في طريق الصفقة، هي راتب الدولي البوسني والذي يصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد، ولكن برشلونة قد يساعد بتكفل 50% من راتبه في حالة انتقاله على سبيل الإعارة.

مشكلة أخرى وهي حالة فيورنتينا الفنية على مدار السنوات الماضية، والتي قد لا تغري بيانيتش في الوقت الحالي.

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ومع ذلك يؤمن النادي الإيطالي أن الصفقة صعبة لكنها ليست مستحيلة، بسبب عدم مقدرة الفريق على جذب النجوم الكبار في الفترة الأخيرة، ولكن المفاوضات مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى حل نهائي.