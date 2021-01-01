ليس هندرسون .. مانشستر يونايتد يحدد حارسين لخلافة دي خيا

هل يرحل دي خيا عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد حدد حارسي مرمى من أجل خلافة دافيد دي خيا الذي قد يرحل عن صفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

حارس المرمى هو أيضًا صاحب أعلى دخل في مانشستر يونايتد، حيث يحصل على 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا حيث يتطلع النادي إلى صفقات باهظة الثمن لأمثال جاك جريليش وإرلينج هالاند.

ويبدو أن دين هندرسون سيبدأ المباراة كحارس أساسي لمانشستر يونايتد أمام وست هام في مواجهة اليوم الأحد المقبل بدلًا من دافيد دي خيا بسبب سفره إلى بلاده من أجل ولادة زوجته.

ووفقًا لصحيفة الدايلي ستار، يتطلع يونايتد إلى خطوة التعاقد مع حارس مرمة نادي بيرنلي نيك بوب ليكون خليفة الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا، مع وجود دين هندرسون.

ومع ذلك، فقد حدد شون دايش مبلغ 50 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الحارس الإنجليزي الدولي، الذي كان من أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدة سنوات.

الهدف البديل هو روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون، الذي تألق منذ حصوله على المركز الأساسي وقت سابق من هذا الموسم وثبت أقدامه وأصبح أحد أهم أعمدة الفريق.

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يذكر أن هندرسون كان يشكل تهديدًا لمركز دي خيا الأساسي في بداية الموسم نظرًا لمستواه الواعد في الموسم الماضي مقارنة بتراجع مردود الحارس الدولي الإسباني قبل بداية العام الجاري.