"ليس هكذا يا لويس" .. تير شتيجن يفضح تحايل سواريز للحصول على ركلة جزاء

صديق الأمس..

نشبت مشادة كلامية بسيطة بين الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة وبين المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب نادي أتلتيكو مدريد.

جاء ذلك في المباراة التي انتهت التعادل السلبي دون أهداف بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم على ملعب كامب نو، والذي صب في صالح الفريق الملكي فيما يخص المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

في الشوط الأول، كانت هناك كرة مشتركة في مناطق الروخيبلانكوس، حيث تنافس مهاجم برشلونة السابق على كرة مع مارك أندريه تير شتيجن في منطقة الست ياردات.

وفي نهاية الأمر تمكن حارس المرمى من الحصول على الكرة قبل سواريز وضربها بعيدًا، بينما قام أيضًا بالاصطدام برأس المهاجم الذي سقط طالبًا ركلة جزاء.

"يا لويس ليس هكذا!" بهذه الكلمات التي تنم عن معرفة جيدة بحيل النجم الأوروجوياني صرخ تير شتيجن في وجه سواريز بينما واصل المهاجم تألمه مناشدا الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز.

وأجرى سواريز الكثير من المحادثات مع زملائه السابقين في برشلونة خلال المباراة ، بما في ذلك جيرارد بيكيه، حيث كانت هناك كرة بينهما في منطقة الجزاء.

المباراة التي كان منتظر منها أن تفرز لنا "شكل لبطل" هذا الموسم انتهت على التعادل السلبي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد لتكون كرة الصدارة في ملعب ريال مدريد الذي تنتظره قمّة أخرى أمام إشبيلية

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