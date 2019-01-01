ليس نابولي ولا يوفنتوس.. صديق ساري يكشف انتماءه الحقيقي في إيطاليا

أوريليو فيرجيلي يكشف أن صديقه ماوريسيو ساري ليس مشجعًا لنابولي ولا يوفنتوس وأين يريد أن يختتم مسيرته

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف أوريلو فيرجلي الصديق المقرب لمدرب يوفنتوس الإيطالي حاليًا ونابولي وتشيلسي سابقًا ماوريسيو ساري الانتماء الحقيقي للمدرب المدخن داخل إيطاليا.

وكان فيرجيلي قد تحدث من قبل حول أكثر من أمر يخص ساري، ولكنه في هذه المرة قرر الكشف عن تشجيع ساري لنادي فيورينتينا داخل إيطاليا.

وجاء ذلك قبل 48 ساعة فقط من المواجهة المنتظرة بين فيورنتينا ويوفنتوس على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال فيرجلي في حوار مع كورييري ديلو سبورت إن ساري يشجع فيورنتينا ويريد أن يختتم مسيرته التدريبية مع الفيولا، وإن الرجل سيعود مشجعًا للفريق البنفسجي بعد نهاية رحلته مع يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وأضاف: "لقد أخبرني ذات مرة بأنه سيعود في نهاية مسيرته التدريبية كمشجع ومدرب لفيورنتينا، كما سيدرب الفريق بلا مقابل وهذا ما يطمح له"

وتابع: "لقد كان لذهابه إلى يوفنتوس قصة كبيرة، حيث رفضت والدته الأمر وغضبت من توقيع ساري مع السيدة العجوز وأخبرته بألا يتحدث معها عن شيء بعد الآن"

ومن المعروف أن هناك عداوة تاريخية بين يوفنتوس وفيورنتينا منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب اتهام جماهير الفيولا الحكام بمساعدة يوفنتوس بالفوز بلقب الدوري عام 1986، كما وصلت العداوة ذروتها عقب صفقة انتقال روبيرتو باجيو من الفريق البنفسجي إلى السيدة العجوز.

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يذكر أن مباراة فيورنتينا ستكون هي الأولى لماوريسيو ساري على مقاعد بدلاء يوفنتوس، وذلك بعد غيابه عن المباراتين الأولتين أمام بارما ونابولي بسبب المرض.