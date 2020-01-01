ليس ميسي فقط .. فاكس آخر من سيتيين يبعثر الأوراق في برشلونة

كيكي سيتيين يزيد فوضى برشلونة بعد إعلان رحيل ميسي

زاد كيكي سيتيين من فوضى برشلونة التي سببها إعلان رحيل ميسي، حيث أرسل محامو المدرب السابق رسالة إلى إدارة النادي عبر الفاكس على خطى النجم الأرجنتيني.

وكان برشلونة قد أعلن إقالة كيكي سيتيين منذ أسبوع ليعلن رسميًا بعدها بـ 24 ساعة فقط عن تعيين رونالد كومان كمدير فني جديد للنادي الكتالوني.

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

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وفي سياق متصل، طالب محامو كيكي سيتيين إدارة برشلونة بضرورة إخطار المدرب السابق للفريق الكتالوني بقرار إقالته رسميًا حتى يتمكن من خوض تجربة تدريبية أخرى.

وذكرت كادينا سير أن سيتيين قد طالب رفقة فريق العمل الخاص به بالحصول على التعويض المالي الذي لم يتم تفعيله بعد إضافة إلى قرار الإقالة الرسمي.

وجاء رد إدارة برشلونة بأن هذا الأمر في الحسبان وسيتم التوصل إلى حل فيه بالصورة المناسبة وفي التوقيت المناسب نظرًا لازدحام جدول أعمال النادي وإدارته.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.