ليس ميسي أو رونالدو.. تشيك يكشف عن خصمه الأصعب

أحد أبرز النجوم في تاريخ مانشستر يونايتد

بيتر تشيك حارس آرسنال وتشيلسي السابق، لعب أمام العديد من العظماء، كان أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولكن لاعب آخر هو الخصم الأصعب له في مسيرته.

الحارس التشيكي المعتزل والذي يعمل بمنصب إداري في تشيلسي، وقع اختياره على الإنجليزي واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق وديربي كاونتي الحالي ليحمل هذه الصفة.

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وقال تشيك في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي:"بكل تأكيد هو واين روني، لعبنا أمام مانشستر يونايتد كثيراً، وفي كل مرة كنت أنتبه بشكل أكبر عندما يحصل على الكرة، حيث يمكنه لعبها من فوقك بشكل غير متوقع أو يسدد من بعيد".

وأما عن سبب رحيله عن تشيلسي وفقدان مركزه لتيبو كورتوا:"لم أكن سعيداً، عملت بجد خلال الفترة التحضيرية للموسم، ومع ذلك لم أحافظ على موقعي كحارس أساسي للفريق".

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وتابع:"من الطبيعي في كرة القدم أن يكون لك حارس واحد فقط، لسوء الحظ انتهت الأمور بهذه الطريقة، وتفهمت وقتها جلوسي على دكة البدلاء لأن كورتوا كان أحد أفضل المواهب بحراسة المرمى في أوروبا".

يذكر أن صاحب الـ37 سنة لعب 443 مباراة في الدوري الإنجليزي، ونجح في تحقيق البطولة مع البلوز أكثر من مرة، كما قادهم لدوري أبطال أوروبا في 2012.