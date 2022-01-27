ليس موراتا.. برشلونة جهز الخط "ب" لضم مهاجم صريح بيناير

لا تريد إدارة برشلونة ترك أي فرصة ممكنة للتدعيم في يناير الحالي، والآن وضعت الخطة البديلة لفشل التعاقد مع ألفارو موراتا بالأيام المقبلة.

ولا يحظى التعاقد مع موراتا بشعبية داخل جنبات برشلونة، فلا يوجد الكثير من المؤيدين لهذه الصفقة التي طلبها المدرب تشافي هيرنانديز.

وفي كل الأحوال، الأمور معقدة بسبب وضع اللاعب التعاقدي مع أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، لذلك فأتت التحركات للبحث عن خيار آخر بمركز المهاجم الصريح.

ما هي خطة برشلونة البديلة لموراتا؟

صحيفة "آس" أشارت إلى أن اسم بيير أوباميانج مطروح بشدة في الساعات الماضية كخطة بديلة حال فشل التعاقد مع موراتا.

ويحظى الدولي الجابوني بإعجاب شديد من تشافي هيرنانديز، كونه يمكن اللعب كجناح وكذلك كمهاجم ولديه جودة يمكنها مساعدة الكتلان.

كما أن وضع أوباميانج في آرسنال يسمح لبرشلونة بالتعاقد معه بسهولة، فالنادي الإنجليزي يريد التخلص منه هذا الشتاء بعد خلافاته مع المدرب ميكيل أرتيتا.

هل يمكن لبرشلونة التعاقد مع أوباميانج؟

كانت صحيفة آس واضحة أن سواء أراد برشلونة التعاقد مع موراتا أو أوباميانج، فالأمر برمته يتوقف على ما سيحدث لعثمان ديمبيلي.

الدولي الفرنسي لا يريد المغادرة قبل نهاية عقده بنهاية هذا الموسم، وبالتالي لا يوجد هامش لإضافة راتب لاعب إضافي.

أما إن رضخ اللاعب للضغوطات المفروضة بأنه سيتم تجميده ولن يلعب إن لم يجدد أو يرحل، فحينها التعاقد مع موراتا أو أوباميانج سيحدث لا محالة.

ما هي تعاقدات برشلونة حتى الآن؟

برشلونة ضم داني ألفيش مجانًا، ثم قام بصفقة ضخمة بالتعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي نظير 55 مليون يورو.

واتفقت الصحف على أن أداما تراوري بات قاب قوسين أو أدنى من كامب نو، بجانب مفاوضات مع نيكولاس تاجليافيكو من أياكس.

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