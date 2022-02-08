"ليس مطلوبًا من الهلال أن يصنع المعجزة، بل هذا فقط"

يستعد الهلال لمواجهة تشيلسي في نصف كأس العالم للأندية مساء غدٍ الأربعاء في الإمارات وسط آمال وطموحات كبيرة من جمهوره وبعض إعلامييه بتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية.

بطل آسيا سحق الجزيرة الإماراتي في الدور الأول بستة أهداف مقابل هدف واحد، فيما سيلعب اليوم الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي لتحديد المتأهل الأول لنهائي مونديال الأندية.

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الناقد الرياضي خالد القحطاني طالب الجميع بالعودة إلى أرض الواقع وعدم الانجرار خلف الآمال والطموحات الخادعة والخيالية، مؤكدًا أن الهلال ليس مطلوبًا منه صناعة المعجزة وإخراج بطل أوروبا من مونديال الأندية.

وأوضح القحطاني خلال تويتر أن المطلوب من الفريق السعودي فقط تقديم مباراة جيدة يُشرف بها نفسه وكرة القدم السعودية أمام الفريق الإنجليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بين الهلال وتشلسي الفوارق مثلها تلك اللي بين اوروبا و آسيا رياضيا، الهلال غير مطالب بان يصنع معجزة اخراج بطل اوروبا من المونديال للمرة الاولى في تاريخ كرة القدم،الهلال مطالب بأن يظهر بشكل مشرف "فنيا"في 90دقيقة، ان حصل اكثر من ذلك فهو اعجاز ..لكنه غير مطالب بما هو فوق طاقة القارة. — خالد القحطاني (@khaled_q28) February 8, 2022

إذ كتب "بين الهلال وتشلسي الفوارق مثلها تلك اللي بين أوروبا وآسيا رياضيًا، الهلال غير مطالب بأن يصنع معجزة إخراج بطل أوروبا من المونديال للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، الهلال مطالب بأن يظهر بشكل مشرف "فنيًا" في 90 دقيقة، إن حصل أكثر من ذلك فهو إعجاز .. لكنه غير مطالب بما هو فوق طاقة القارة".

يُشار إلى أن بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية يبدآن بطولة كأس العالم للأندية من نصف النهائي، حيث يتم تصفية الأندية المشاركة من بقية القارات بجانب المنظم في الأدوار الأولى ليصعد فريقين منهم للمربع الذهبي.