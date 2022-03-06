ليس ماني ولا ميلنر .. "صلاح منزعج من هذا اللاعب في ليفربول"

أكد إيان راش أسطورة ليفربول أن محمد صلاح كان منزعجًا للغاية من أحد نجوم الريدز خلال مواجهة وست هام في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا خلال تحليله للمباراة لصالح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث أكد أن عدم تمرير لويس دياز له الكرة بينما كان متاحًا للتسجيل أزعج هداف الريدز.

وقال راش مؤكدًا على غضب النجم المصري: "محمد صلاح كان منزعجًا بعض الشيء من لويس دياز بسبب تلك الكرة".

وكان محمد صلاح قد غادر أرض الملعب في الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء بعد أن ظهر بمستويات غير معتادة.

وحقق ليفربول فوزًا هامًا على وست هام في مواجهة السبت التي أقيمت على ملعب أنفيلد بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني في الشوط الأول.

يمر صلاح بفترة عدم استقرار في ظل كثرة الحديث عن عقده الجديد في صفوف ليفربول، والذي طالت مفاوضاته في الأشهر الماضية.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة.