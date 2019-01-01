ليس مانشستر يونايتد - فان جال يختار النادي الأنسب لدي ليخت

تجاهل فريقه السابق من بين الوجهات المحتملة للمدافع الهولندي

نصح لويس فان جال المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد، المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بالانتقال إلى برشلونة أو يوفنتوس الصيف القادم.

دي ليخت جذب أنظار جميع كبار أوروبا هذا الموسم، بعد تألقه مع أياكس أمستردام بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

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يونايتد وسيتي وكذلك يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، جميعهم يريدون المدافع الشاب الذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

فان جال نصح اللاعب في تصريحات صحفية:" يوفنتوس؟ أعتقد أنه يمكنه اللعب في أي مسابقة بالعالم".

وأضاف:"إيطاليا هم ملوك الدفاع، لذلك يمكنه التطور هناك بشكل كبير، وبالنسبة لي أرى فرصة برشلونة لا يمكن رفضها".

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وتابع:"لديهم أكثر من مدافع دون المستوى لذلك يمكنه الحصول على الفرصة بالنادي الإسسباني، وكذلك مانشستر سيتي خيار منطقي له".

جدير بالذكر أن فان جال سبق وأن قام بتدريب يونايتد في 2014، ورحل بعد موسمين ليأتي بدلاً منه جوزيه مورينيو.