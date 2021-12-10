ليس مانشستر يونايتد .. رايولا يحدد الأندية الأقرب لضم هالاند

حدد مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، الأندية التي يمكن أن ينتقل لها اللاعب في حالة الرحيل عن بوروسيا دورتموند.

العديد من التكهنات مستمرة حول مصير النجم النرويجي، ليخرج وكيل اللاعبين الإيطالي، في حوار مطول مع صحيفة "Sport1" الألمانية ليروي ما يدور خلف الكواليس.

وقال رايولا عن الأجواء في دورتموند:"تشعر بالسعادة عندما ترى شغف الناس في دورتموند، كل لاعب يحب رؤية الجدار الأصفر وعلى رأسهم هالاند".

وأضاف:"كان من الأفضل لدورتموند بيع هالاند في الصيف، لكنهم قالوا لا لأسباب تتعلق بكرة القدم وهذا يستحق احترامي الكبير".

وعن إمكانية بيعه مقابل 75 إلى 90 مليون يورو الصيف القادم:"بكل تأكيد بيعه الصيف الماضي كان أفضل لهم من الناحية الاقتصادية، لكنهم اهتموا بالجوانب الرياضية بشكل أكبر من أجل الجماهير والفريق".

هالاند حاليًا يقود سيارة S63 AMG فهل يمكنه التغيير في حالة الانتقال للكبار؟:"يمكنه قيادة فيراري أو لامبورجيني بكل تأكيد، وذلك قد يحدث عندما يتخذ الخطوة التالية بمسيرته، بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية الكبيرة التي يمكنه الذهاب إليها، سيتي فاز بالدوري الإنجليزي 5 مرات في السنوات الأخيرة، أكثر بكثير من يونايتد، وكنا نعلم أن هذه الخطوة ستأتي قريبًا عندما نقلناه إلى دورتموند".

وأوضح:"ربما يرحل في الصيف القادم أو التالي له، ولكن هناك فرصة كبيرة لرحيله في الصيف القادم".

واستكمل:"هو شخص يريد التطور ويبحث عن تحديات جديدة، والأمر يتعلق بالبدائل والخيارات المتاحة أمامك، لأنك تغادر فقط عندما يكون لديك بديل أفضل".

وعن إمكانية اتخاذ القرار النهائي في الأسابيع المقبلة:"لا أعتقد ذلك، سنتحدث إلى دورتموند ولكن من غير المتوقع اتخاذ أي قرارات قبل يناير".

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حقيقة الشرط الجزائي في عقد هالاند:"كل ما في العقد يظل بيني وبين اللاعب، هناك طرفان فقط مسموح لهما بقول شيء ما للعالم الخارجي، وهما النادي واللاعب، لذلك أنا لا أتحدث عن التفاصيل ونحن نعرف بالضبط ما يجب أن يحدث".

وبخصوص بول بوجبا:"لدينا العديد من العروض، من ضمنها التجديد لمانشستر يونايتد، سنرى الأفضل له، هل ينضم لبايرن ميونخ؟ مستحيل بسبب راتبه".

يذكر أن هالاند البالغ من العمر 21 سنة، سجل 17 هدفًا وصنع 4 في 13 مباراة مع دورتموند هذا الموسم.