ليس لامين يامال.. تشافي يشيد بموهبة "لا ماسيا" الاستثنائي!

الإسباني فخور بالمستوى الذي وصل إليه لاعبه..

أشاد المدرب تشافي هيرنانديز بشكل واضح بلاعبه الشاب باو كوبارسي، الذي قدم مباراة جيدة للغاية أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة بهدف نظيف عن طريق لامين يامال، في مباراة قدم فيها كوبارسي عرضًا جيدًا أمام مهاجمين رائعين لمايوركا وهما فيدات موريكي وكاي لارين.

وقال تشافي عقب المباراة لتليفزيون "لا ليجا": "اليوم كان أمام مهاجمين قويين للغاية، ولعب مباراة رائعة".

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وأردف: "إنه يلعب كقائد، هذا رائع، الشخصية التي أظهرها للفريق أعتقد أنها كانت استثنائية اليوم".

ويبلغ كوبارسي من العمر 17 عامًا، ويعول عليه برشلونة ليقود خط الدفاع في السنوات القادمة وسط صعوبة استقدام أسماء جديدة بمبالغ طائلة في خضم أزمة اقتصادية طاحنة تضرب النادي الكتالوني.