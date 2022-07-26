ليس كوندي فقط .. قلب دفاع آخر على أعتاب برشلونة

ضربة قوية لبيكيه الموسم القادم

جعل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الرسالة واضحة لإدارة النادي، بجعل الفريق في أفضل صورة ممكنة من أجل المنافسة على كل الألقاب الموسم القادم.

النادي تعاقد هذا الصيف مع روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه حتى الآن، وأصبح على أعتاب ضم المدافع الفرنسي جول كوندي من إشبيلية.

ورغم إمكانية وصول تكلفة الصفقة إلى 60 مليون يورو، إلا أن تشافي يريد التعاقد مع قلب دفاع آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من هو المدافع الآخر الذي سيضمه برشلونة؟

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تشافي مصمم على ضم إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو، والذي كان من المتوقع ضمه في حالة فشل صفقة كوندي.

ولكن المفاجأة هي رغبته في ضم المدافع الفرنسي بالإضافة لمارتينيز معًا، لتقوية خط دفاع الفريق الذي عانى بشكل واضح على مدار الموسم الماضي.

ويطمح برشلونة في استغلال موقف مارتينيز مع بيلباو، حيث ينتهي عقده مع النادي الباسكي في يونيو 2023 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، مما قد يجبر ناديه على بيعه هذا الصيف بمقابل مخفض بدلًا من خسارته بالمجان.

New players, same Clasico vibes 😤 pic.twitter.com/NoH1Zt7MDD — GOAL (@goal) July 25, 2022

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة وبيلباو في مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة القادمة، للتوصل لاتفاق بخصوص سعر معقول للاعب، بخلاف الشرط الجزائي الموجود بعقده بـ80 مليون يورو.

شكوك حول بيكيه

أشارت "سبورت" إلى رغبة تشافي في الاعتماد على إينيجو مارتينيز كبديل تكتيكي بمركز قلب الدفاع الأيسر، ويمكنه كذلك اللعب كأساسي في خطة 3/4/3.

ومن المقرر أن يتشكل خط دفاع برشلونة بهذه الخطة من كوندي ومارتينيز ورونالد أراوخو، مع وجود إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن على دكة البدلاء.

وهو ما قد يسفر عن تعقد موقف المدافع المخضرم جيرارد بيكيه وسط الشكوك حول لياقته البدنية، ولذلك قد نراه على دكة البدلاء في العديد من المباريات تحت قيادة تشافي.