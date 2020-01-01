ليس كريستيانو رونالدو .. مبابي يكشف عن أكثر لاعب أثّر على مسيرته

اسمان مهمان للغاية..

كشف كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن أنه تأثر كثيرًا بمغادرة الثنائي لاسانا ديارا وجيانلويجي بوفون لصفوف بي آس جي، معتبرًا أنهما كانا من أفضل الناصحين له في مسيرته.

وكان بوفون قد انضم إلى باريس لمدة موسم وحيد ثم عاد مجددًا في الصيف الماضي إلى يوفنتوس، بينما لعب ديارا من 2018 وحتى أشهر اعتزاله في فبراير 2019 للنادي الباريسي.

مبابي البالغ من العمر 20 عامًا اشتُهِر بأن كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى، لكن يبدو وأن الثنائي ديارا وبوفون كان لهما أثرا السحر على مسيرة الدولي الفرنسي.

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نجم النادي العاصمي في تصريحات لصحيفة ليكيب قال "لقد كان العم لاسانا أخ أكبر يمكنك الاعتماد عليه، لقد أخبرني كثيرًا عن مسيرته والأندية التي لعب بها".

كما أضاف "لقد أخطأ، لذلك فقد نصحني كما أنه ساعدني في الأوقات المعقدة، هو يعلم جيدًا ما يتحدث عنه في المستوى الذي نلعب فيه، ذهب إلى الكثير من الأندية في كل مكان".

وأردف "إنه غادر فرنسا في وقت مبكر جدًا، وبالنسبة لي فقد استمتعت بالاستماع إلى كبار السن".

وأتم "كان بوفون أيضًا مهمًا للغاية بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن لاسانا ديارا قد لعب في عدد كبير من الأندية الكبيرة مثل آرسنال وتشيلسي وريال مدريد ومارسيليا وغيرهم، بينما يمتلك بوفون خبرة منقطعة النظير على الصعيد الإيطالي.