ليس قائدًا .. رونالدو يعود للمشاركة أساسيًا مع مانشستر يونايتد

رونالدو يعود للتشكيل الأساسي مع كتيبة تين هاج ولكن تحت قيادة فاران

يعود كريستيانو رونالدو للمشاركة مع مانشستر يونايتد بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة التحضيرية، حيث يرغب البرتغالي في الرحيل عن أولد ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر يونايتد يلعب آخر لقاء ودي استعدادًا للموسم القادم، ضد نادي رايو فاليكانو على ملعب أولد ترافورد اليوم الأحد.

رونالدو أعلن عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" مشاركته مع اليونايتد يوم الأحد حيث علق على أحد المنشورات التى تتحدث عن مستقبله بعباراة: "الملك سيلعب يوم الأحد".

قائد منتخب البرتغال وصل إلى ملعب أولد ترافورد وسط استقبال جماهيري كبير، حيث وقع على القمصان للمعجبين خارج الملعب.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام رايو فاليكانو

واختار المدرب الهولندي إريك تين هاج، تشكيل مانشستر يونايتد الذي ضم رونالدو لأول مرة منذ السابع من مايو الماضي، عندما سقط الشياطين الحمر أمام برايتون برباعية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيشهد اللقاء، مشاركة فاران كقائد للفريق، بالرغم من وجود رونالدو على أرض الملعب.

في حراسة المرمى: هيتون

في خط الدفاع: تيليس - مارتينيز - فاران - ليرد

في خط الوسط الدفاعي: جارناتشو - جارنر

في خط الوسط الهجومي: إريكسن - دوني فان دي بيك - تشونج

في خط الهجوم: رونالدو

يذكر أن رونالدو سيلعب أول مباراة تحت قيادة إريك تين هاج المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.