ليس في فرنسا .. صورة تفضح رئيس الهلال وتكشف عن مكانه في أوروبا!

تعرف على مكان فهد بن نافل الحقيقي

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي أكدت على أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، متواجد حاليًا في فرنسا، من أجل حسم ملف المدرب الجديد الذي سيقود الزعيم خلفًا للأرجنتيني رامون دياز بداية من الموسم القادم.

التقارير أكدت خلال الساعات الماضية على أن رئيس الهلال تواجد في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل التفاوض مع زين الدين زيدان وماسيميليانو أليجري وغيرهما من المدربين، بالإضافة إلى سعيه للتعاقد مع نجوم عالميين.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها فهد بن نافل في مدرجات ملعب أتاتورك، لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي.

وبذلك يتم نفي كل ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن تواجد رئيس الهلال في العاصمة الفرنسية باريس، بل هو يتابع النهائي الأوروبي، ولكن قامت الجماهير بمطالبته بالعودة رفقة أحد نجوم مانشستر سيتي وهو إلكاي جوندوان.

وفشل الهلال مؤخرًا في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليواصل سعيه نحو ضم نجوم عالميين كبار، من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.