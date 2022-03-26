ليس في برشلونة .. ميسي قد يجتمع مع سواريز وبوسكيتس وألبا من جديد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية تواجد ليونيل ميسي مع الثلاثي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لكن هذه المرة ليس في برشلونة بل في الدوري الأمريكي.

حيث أن هناك طموح لدى نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك للاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل دايفيد بيكهام في ضم رباعي برشلونة السابق.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بيكهام يسعى لزيادة شعبيه النادي من خلال ضم تلك الأسماء الكبيرة.

حيث كان بيكهام قد أسس نادي إنتر ميامي في عام 2018 على أمل تحويله إلى أحد الفرق الكبيرة في كرة القدم في أمريكا الشمالية.

وحاول استخدام شعبيته لإغراء اللاعبين بالتوقيع للنادي، لكن هدف النادي هو أن يصبح معقلًا للمواهب ذات الشهرة العالمية.

وكان ليونيل ميسي قد أكد أنه سيفكر في مستقبله بعد مونديال 2022 في قطر، وهو ما يفتح الباب أمام بيكهام للتفكير في ضم الأرجنتيني.

فيما يظل مستقبل سواريز مع نادي أتلتيكو مدريد مبهمًا حتى الآن، حيث لم يتفاوض معه الفريق لتجديد تعاقده.

وتربط ميسي وسواريز علاقة كبيرة قد تجعل الثنائي يوافق على الذهاب إلى الولايات المتحدة سويًا.

وأشار التقرير أن إنتر ميامي يخطط للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين الأربعة في موسم 23-24.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن اللاعبين المذكورين يريدون البقاء في أوروبا قبل كأس العالم 2022 في قطر.

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