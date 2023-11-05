الأهلي هزم الرياض مع أداء مقنع

SHAHID

لعب الأهلي واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق هذا الموسم واستطاع أن يهزم ضيفه الرياض 3-0 في ختام الأسبوع لـ12 من دوري روشن السعودي.

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المدرب ماتياس يايسله فاجأ الجميع بإشراك فراس البريكان كمهاجم في التشكيل الأساسي بدلًا من البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وقد اختزل العديد من المتابعين والجمهور الأداء القوي للفريق إلى تلك الخطوة من جانب المدرب الألماني.

الحقيقة أن المهاجم السعودي استغل الفرصة التي مُنحت له بامتياز، قدم مباراة عظيمة سجل خلالها هدفًا واحدًا من تسديدتين على المرمى، وقد مرر 7 تمريرات للثلث الأخير من الملعب وصنع فرصة واحدة سانحة للتسجيل، لكنه لم يكن السبب الوحيد للفوز.

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هناك باعتقادي 4 أسباب أخرى، بجانب وجود البريكان المؤثر والمهم، ساعدت الأهلي على الفوز الكبير والأداء المقنع الذي قد يُبنى عليه ليكون نقطة انطلاق جديدة بعد الخسارة أمام الهلال والخروج من الكأس أمام أبها، نستعرضها فيما يلي ..

الهدف المبكر ساعد الأهلي كثيرًا على فرض أسلوبه وهيبته على أرض الملعب وأربك كثيرًا الرياض الذي كان يأمل في تطبيق أسلوب الدفاع والهجمات المرتدة، ذلك الهدف وخاصة حين دُعم بهدف آخر عند الدقيقة الـ26 منحت اللاعبين فرصة للعب بهدوء ودون ضغط وهو ما جعلهم يُخرجون أفضل ما لديهم، وذلك لأنه ببساطة زاد من جرعات الثقة بالنفس لديهم وذلك أهم ما ينقص الأهلي في الكثير من الأوقات.

ثبات فرانك كيسييه في وسط الملعب كلاعب رقم 6 فقط دون التقدم كثيرًا للأمام وممارسة مهام صانع الألعاب أو اللاعب رقم 8 ترك أثره الإيجابي على المنظومة الدفاعية للأهلي، والتي هي بالمناسبة لم تصل بعد للمستوى المطلوب، وذلك لأنه أوجد ساترًا صلبًا أمام الخط الخلفي توقفت عنده لكثير من هجمات الرياض قبل أن تصل لمناطق الخطورة الأهلاوية .. والجميل أن الأهلي لم يفتقد لخدمات الإيفواري الهجومية بفضل تمريراته الطويلة الممتازة، والتي أسفرت إحداها عن هدف رياض محرز، وأيضًا لتحسن مستوى جابرييل فيجا وقيامه بأدوار صانع الألعاب والمهاجم المتحرك بشكل جيد جدًا اليوم.

قوة أداء الجناحين، محرز وآلان سان ماكسيمين، واستخدامهما مهاراتهما المتنوعة بإيجابية لصالح الأهلي ساهم كثيرًا في الشكل لهجومي الممتاز للفريق، ولاشك هنا أن وجود البريكان قد ساعد على ذلك لأنه سمح لهما باللعب كجناحين فقط دون أدوار أخرى معقدة يفرضها وجود فيرمينو في الملعب، مثل الدخول لمنطقة الجزاء وتبادل المراكز، هذا اللعب السهل البسيط أنتج خطورة كبيرة على مرمى الرياض.

تواضع مستوى الرياض اليوم خاصة في الشوط الأول ساعد الأهلي دون شك على تحقيق هذا الفوز المهم لاستعادة الثقة .. يُمكن القول أن الرياض هو هدية موسم الرياض للأهلي في تلك الفترة الصعبة التي كان من الصعب جدًا بها أن يتعرض الفريق لخسارة ثالثة وتمر مرور الكرام .. الرياض تحسن في الشوط الثاني لكن بعدما طارت الطيور بأرزاقها بالفعل.

السبب الأخير هو صفقة الأهلي الجديدة التي تمت قبل عدة مباريات فقط .. إدوارد ميندي! حارس مرمى السنغال تحول مؤخرًا من نقطة ضعف إلى قوة في الأهلي وقد رأينا كيف كان الأفضل أمام الهلال رغم الخسارة 3-1، ميندي كان حاضرًا اليوم في الاختبارات القليلة التي تعرض لها وقدم أداءً قويًا مما حافظ للأهلي على حضوره الذهني والمعنوي والنفسي دون أي مشاكل، لأن استقبال هدف كان سيُحول مجرى المباراة إلى مسار آخر ربما.

انتصار الأهلي اليوم هو حجر أساس قد يتم البناء عليه حال ما تحلى المدرب الجرأة والشجاعة لمواصلة الاعتماد على البريكان واللعب لهذا الشكل البسيط دون فلسفة وتعقيد مبالغ به، وحال واصل الرباعي فيجا ومحرز وماكسيمين وميندي تقديم هذا الأداء القوي لأنهم مع كيسييه ترمومتر الأداء الأهلاوي.

SHAHID