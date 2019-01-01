ليس فقط لوكاكو - إنتر يخطط لضم ماتيتش

ما هي خطة إنتر للتعاقد مع ماتيتيش؟

يخطط نادي إنتر الإيطالي للتعاقد مع نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، بجانب مفاوضاتهم الجارية مع الشياطين الحمر لأجل روميلو لوكاكو.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة لوكاكو في الانضمام إلى صفوف إنتر والعمل تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وقالت شبكة ESPN إنّ النيراتزوري لا يهدف لضم لوكاكو فقط من مانشستر يونايتد ولكنّه يود التعقد مع ماتيتش في ظل منافسة قوية من الجار ميلان.

وسوف يقدم آخر فريق إيطالي تُوج بدوري أبطال أوروبا 11 مليون يورو ورادجا ناينجولان إلى الشياطين الحمر للموافقة على التعاقد مع ماتيتش.

وخرج الصربي من حسابات أوليه جونار سولشار للموسم المقبل ومن المرجح أن يرحل في سوق الانتقالات الجارية.