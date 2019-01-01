ليس فقط قلب دفاع.. فان دايك يتفوق على ميسي في صناعة اللعب

نجم ليفربول فان دايك يصنع هدفًا لساديو ماني، ليتفوق على ليونيل ميسي نجم برشلونة في صناعة الأهداف أوروبيًا هذا الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الهولندي فيرجيل فان دايك التألق هذا الموسم على كافة الأصعدة، حيث ترك بصمته على المستوى الهجومي أيضًا وليس دفاعيًا فقط.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في الدقيقة السابعة والعشرين من شوط المباراة الأول من مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ الفرنسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وصنع فيرجيل فان دايك هدف ليفربول الأول والذي وقع عليه فيرجيل فان دايك، ليصل إلى هدفه الثاني هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا على مستوى الصناعة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مارس ٢٠١٩

وفي هذا الوقت من الموسم، صنع ليونيل ميسي هدفًا واحدًا على مستوى دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي سجل فيه 7 أهداف.

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يذكر أن فيرجيل فان دايك لم تتم مراوغته ولا مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يقدم أرقامًا جيدة في دوري أبطال أوروبا.