ليس فقط رونالدو .. عرض سعودي للتعاقد مع ميسي

هل يلعب نجما العقدين الأخيرين في كرة القدم على الملاعب السعودية؟

يدور الحديث حاليًا حول اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر السعودي بعقد ضخم جدًا ماليًا، ولكن يبدو أن النجم البرتغالي لن يكون الوحيد الذي تستهدفه أندية الدوري السعودي في الفترة القادمة، بل هناك كذلك منافسه الأزلي ليونيل ميسي.

الصحفي الإيطالي رودي جاليتي كشف عبر تويتر عن نية الاتحاد السعودي لكرة القدم جمع الأسطورتين رونالدو وميسي معًا في الدوري السعودي خلال الموسم القادم.

وأوضح أنه فيما يتصدر النصر سباق التعاقد مع رونالدو، فإن الهلال يُجهز عرضًا مهمًا لنجم باريس سان جيرمان سيُقدمه له بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

ميسي مرتبط مع ناديه الفرنسي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن المسؤولين في باريس لديهم كل الرغبة في تقديم جديد لتجديد العقد حتى صيف 2024، وقد ارتبط اللاعب كذلك بالعودة إلى ناديه برشلونة والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي المملوك للنجم ديفيد بكيهام.

يُشار إلى أن ميسي متواجد مع منتخب بلاده الأرجنتين في قطر حاليًا، وقد صعد يوم أمس إلى ربع نهائي مونديال 2022 بالفوز على أستراليا 2-1.