ليس فقط برشلونة .. أندية أخرى فشلت في تسجيل صفقاتها

النادي الكتالوني ليس وحيدًا.

يبدو أن قوانين اللعب المالي النظيف ستلقي بظلالها بشكل واضح على سوق الانتقالات الصيفية الجاري بعد تأجيل تسجيل صفقات برشلونة في الساعات الماضية.

يأتي هذا في ظل وجود صرامة شديدة في قواعد تسجيل اللاعبين في الدوري الإسباني تحديدًا، حيث يعاني أكثر من فريق من نفس المشكلة.

بعض الفرق لم تسجل حتى ولو صفقة واحدة حتى الآن في الدوري الإسباني، على رأسهم بكل تأكيد برشلونة، وهناك من سجلوا صفقات ولم يفعلوا في غيرها.

ريال بيتيس مثله مثل برشلونة لم يسجل أي صفقة حتى الآن، بعد أن ضم الثلاثي ويليام جوزيه ولويز هنريكي ولويز فيليبي في سوق الانتقالات الصيفية، وهناك أيضًا ألميريا بنفس الحال.

لدينا أيضًا إلتشي وإشبيلية ورايو فاييكانو وفياريال وبلد الوليد وجيرونا الذي سجل اللاعب لوبيز، ولم يستطع تسجيل مجموعة أخرى من الصفقات.

برشلونة يحاول حل تلك الأزمة عن طريق الروافع الاقتصادية والحصول على عقود رعاية جديدة، وهو ما يقترب من تحقيقه بالفعل.

جدير بالذكر أن النادي قريب للغاية من تفعيل رافعة اقتصادية رابعة والحصول على مبلغ 20 مليون يورو في الموسم نظير وضع إعلان عملة مشفرة على أكتاف قمصانه.