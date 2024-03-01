ليس صلاح.. ليفربول منفتح على رحيل نجم خط هجومه بسبب "الشباب!"

الريدز أمام مفترق طرق..

أتى تألق شباب ليفربول مع الفريق الأول وحصول معظمهم على كأس الاتحاد الإنجليزي بمثابة مساحة للتنفس للريدز كنادٍ وكمؤسسة رياضية بشكل عام.

لأن الوقت الذي ينتهي فيه مشوار يورجن كلوب مع النادي الأحمر، قد يحمل بعده فترة عصيبة تدخل النادي في نفق من الشك.

أيضًا يبدو الرحيل المحتمل للمصري محمد صلاح عن أنفيلد مدعاة للقلق، الفرعون هو أهم لاعب في حقبة يورجن كلوب دون منازع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن تبدو الأمور مطمئنة مع توهج شباب النادي خصوصًا في الهجوم، ولذلك تفيد مصادر صحفية إنجليزية بأن الريدز لن يمانع في الاستماع لعروض من أجل أحد نجوم خط هجومه.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول منفتح على فكرة رحيل الكولومبي لويس دياز حال وصول عرض مرضٍ بحلول الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن ليفربول يعاني مؤخرًا من غياب العديد من الأسماء البارز عن خط هجومه، أبرزهم صلاح وداروين نونيز إضافة إلى ديوجو جوتا، لكنه وجد في مهاجمي النادي الشباب وعلى رأسهم جادين دانز المتألق خير تعويض للاعبين الكبار.